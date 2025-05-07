Глава Саяногорска Молодняков объявил о начале акции «Подарку ветерану»

Волонтеры снова объединились с жителями и сотрудниками компании, чтобы выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам и бывшим узникам концлагерей. В этом году поздравления получат более семидесяти героев. Они уже начали получать открытки от президента России Владимира Путина, что стало особенно трогательным моментом.

Старт акции начался со встречи с ветеранами Марией Ильиной и Галиной Горбачевой. Их поздравил управляющий директор Саяногорского алюминиевого завода Евгений Щербаков вместе с волонтерами. Гости вручили женщинам подарки, цветы и открытки, а также поблагодарили их за вклад в Победу.

К поздравлениям присоединились школьники — они подготовили для ветеранов самодельные открытки и письма. Организаторы приглашают всех жителей Саяногорска и соседних районов присоединиться к акции и уделить внимание не только знакомым ветеранам, но и тем, кто может быть одинок.