Глава «Садоводов России» Туманов заверил, что огородные культуры можно посадить заново после заморозков | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:20 Глава «Садоводов России» Туманов заверил, что огородные культуры можно посадить заново после заморозков

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Не будет никаких проблем, если посадить огородные культуры после заморозков заново. Об этом ИА НСН сообщил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По словам эксперта, большинство огородников учитывают заморозки и никогда не высаживают все семенами разом, а делают это в течение нескольких недель, написал RT.

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Туманов привел в пример картофель, посадка которого чаще всего идет не полностью, а дробно. Он также отметил, что садоводы научились подстраховываться и учитывать погодные условия.