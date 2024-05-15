Глава «Садоводов России» Туманов заверил, что огородные культуры можно посадить заново после заморозков | 360°

15 мая 2024, 15:20
Глава «Садоводов России» Туманов заверил, что огородные культуры можно посадить заново после заморозков
Не будет никаких проблем, если посадить огородные культуры после заморозков заново. Об этом ИА НСН сообщил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
По словам эксперта, большинство огородников учитывают заморозки и никогда не высаживают все семенами разом, а делают это в течение нескольких недель, написал RT.
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Туманов привел в пример картофель, посадка которого чаще всего идет не полностью, а дробно. Он также отметил, что садоводы научились подстраховываться и учитывать погодные условия.
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