Глава «Садоводов России» Туманов поддержал инициативу с введением штрафов за заброшенные земельные участки

В России предложили ввести штрафы для собственников участков, если они не начали освоение земли в течение трех лет. Руководитель организации «Садоводы России» Андрей Туманов в эфире радио « Комсомольская правда» поддержал инициативу.

По его словам, заброшенные участки — это не только сорняки. Собственники такой земли не платят взносы, это становится проблемой для других владельцев участков, сообщил сайт kp.ru.

При этом изъятие заброшенных участков маловероятно, отметил Туманов. Все необходимые законы для этого есть, однако сама система не работает, добавил он.