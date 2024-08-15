Глава «Садоводов России» Туманов: для выращивания арбуза на балконе нужно правильно подобрать грунт

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с ИА НСН сообщил, что для выращивания арбуза на балконе каких-то особых усилий не требуется, самое главное — правильно подобрать грунт.

Ранее СМИ писали, что житель Москвы вырастил на незастекленном балконе арбуз весом около 600 граммов.

«Подбираются сорта ранние или ультраранние, емкость, грунт, дальше — уход. Как правило, арбуз выращивают в вертикальной культуре», — сообщил Туманов.

После арбуз необходимо поместить в сеточку и подвесить, чтобы он не оторвался. Эксперт добавил, что на балконе плоды созревают даже лучше, чем в открытом грунте.

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