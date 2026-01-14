Глава РЗС Злочевский заявил, что конкуренция на мировом рынке привела к снижению экспорта российского зерна на 17,6%
Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в разговоре с ИА НСН сообщил, что экспорт российского зерна снизился на 17,6% из-за конкуренции на мировом рынке.
Как отметил специалист, российские сельскохозяйственные предприятия испытывают негативные последствия: экспортеры удерживают закупочные цены на низком уровне ввиду сильного рубля и низких мировых цен.
Например, прошлогодняя стоимость пшеницы четвертого класса составляла порядка 16,5 тысяч рублей за тонну, теперь — ниже 16 тысяч, что существенно снижает доходы производителей. Несмотря на падение объемов торговли, внутренние цены остаются стабильными.
Глава союза призвал отменить действующие ограничения, мешающие свободному развитию экспорта.