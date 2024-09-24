Глава RT Симоньян заявила, что многие иностранные журналисты хотят работать в России

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась с KP.RU информацией о числе иностранных журналистов, желающих трудиться в России. По ее словам, таких специалистов достаточно много.

Когда ее спросили, отказываются ли сотрудники от работы из-за санкций, она отметила, что время от времени некоторые люди действительно покидают коллектив. Симоньян подчеркнула, что воспринимает это спокойно и не осуждает таких решений, так как у одних могут быть сильные опасения, а у других — серьезные семейные проблемы.