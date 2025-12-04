Глава Россотрудничества Евгений Примаков охарактеризовал RT как голос здравомыслия и ключевой медийный продукт России на международной арене.

По словам представителя объединения, благодаря телеканалу Россия способна транслировать разумность и правду.

«RT — это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке, имя славное, пользующееся доверием безусловным и очень большим авторитетом», — заявил Примаков.

Он также выразил уверенность, что RT ждет успех и признание среди индийской аудитории.