Глава Россотрудничества Примаков заявил, что RT — главный медийный бренд на внешнем рынке
Глава Россотрудничества Евгений Примаков охарактеризовал RT как голос здравомыслия и ключевой медийный продукт России на международной арене.
По словам представителя объединения, благодаря телеканалу Россия способна транслировать разумность и правду.
«RT — это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке, имя славное, пользующееся доверием безусловным и очень большим авторитетом», — заявил Примаков.
Он также выразил уверенность, что RT ждет успех и признание среди индийской аудитории.