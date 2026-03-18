Глава «России Православной» Иванов рассказал, что перед Ярославскими чудотворцами молятся о мире в семье

Сегодня, 18 марта, Православная церковь чтит память благоверных князей Феодора Смоленского и его сыновей Давида и Константина, известных как Ярославские чудотворцы. Подробнее рассказал председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT .

По его словам, Феодор отличался благочестием и милосердием, строил храмы. Перед кончиной он пожелал принять схиму и принес публичное покаяние перед всем народом.

Иванов объяснил, что перед святыми князьями Феодором, Давидом и Константином молятся о мире в семье, даровании послушания детям, мудром управлении и укреплении в благочестии. Мощи святых находятся в Успенском кафедральном соборе Ярославля с 2011 года.