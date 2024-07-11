Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что число инфекционных вспышек в оздоровительных лагерях снизилось в 2 раза

На недавнем заседании Госдумы, посвященном вопросам здравоохранения, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что количество инфекционных случаев в детских летних лагерях уменьшилось вдвое в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило НСН.
Попова отметила, что это стало возможным благодаря поддержанию строгого контроля со стороны ведомства над этими учреждениями.
Она также указала на увеличение числа заболеваний, связанных с общественным питанием. Начиная с 2020 года их количество существенно выросло.