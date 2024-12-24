Глава Роспотребнадзора Попова призвала россиян не есть прошлогодние салаты

В разговоре с изданием kp.ru глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась рекомендациями по проведению новогодних праздников.

Она предостерегла от употребления прошлогодних салатов и подчеркнула важность правильного хранения продуктов: готовую пищу следует держать отдельно от сырой. Попова также напомнила о важности умеренности в питании:.

После Нового года избегайте прошлогодних салатов, следите, чтобы сырое не хранилось рядом с готовым, и постарайтесь побольше времени провести на свежем воздухе , заключила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Анна Попова выразила мнение о том, что тепловая обработка пищи является эффективным способом предотвращения заражения ботулизмом.