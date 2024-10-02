Глава Роспотребнадзора Попова дала старт учениям реагирования на ЧС в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начались международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Мероприятие открыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Участниками торжественной церемонии также стали полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава региона Глеб Никитин.
Кроме того, с речью выступила зампред Правительства России Татьяна Голикова. В видеообращении она отметила, что противодействие инфекциям — важная задача на пути к социально-экономическому развитию.
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