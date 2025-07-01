Глава Роспатента Зубов рассказал, что слово «семья» одно из самых популярных в названиях брендов

Интерес к регистрации товарных знаков в России постоянно увеличивается. За прошлый год количество заявок от отечественных компаний превысило 137 тысяч. Руководитель Роспатента Юрий Зубов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) в открытой студии KP.RU поделился информацией о наиболее часто встречающихся словах в наименованиях российских брендов.

По словам Зубова, среди самых распространенных слов можно выделить «звезда» — символ, знакомый еще с советских времен. Это слово часто используется в сочетании с графикой и другими словами. В базах данных Роспатента зарегистрировано более 700 товарных знаков, содержащих это слово.

Зубов подчеркнул, что российское законодательство в области интеллектуальной собственности предоставляет широкие возможности для создания брендов. Заявители могут сочетать слова с визуальными элементами, что позволяет более творчески подходить к оформлению названий.

Еще одно популярное слово — «семья». Как отметил глава Роспатента, оно ассоциируется с чем-то добрым и приятным, и с ним зарегистрировано более 370 словосочетаний и графических товарных знаков.

Также среди популярных слов — «любовь», которое понятно и близко каждому. По данным Роспатента, с его использованием зарегистрировано примерно 200–300 товарных знаков.