Глава «Росчайкофе» Чантурия заявил, что урожай кофе в Бразилии и Вьетнаме не приведет к снижению его стоимости в России

Стоимость кофе на мировых рынках может немного снизиться благодаря ожидаемому урожаю в Бразилии и Вьетнаме. Однако растущие расходы ритейлеров и бизнеса продолжат оказывать давление на цены на прилавках. Об этом сообщил ИА НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Так, в 2025 году Россия импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2024 годом. В прошлом году Россия заняла 10 место среди крупнейших импортеров бразильского кофе с долей в 3% от его экспорта. Аналогичные объемы закупок были у Китая и Испании.

«Бразилия — крупнейший производитель кофе в мире и основной поставщик для России», — подчеркнул Чантурия.

Он отметил, что благодаря большим объемам поставок эта страна является удобным партнером с оптимальными логистическими условиями.