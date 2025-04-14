Глава «Росчайкофе» Чантурия: стоимость кофе увеличилась в 2,5 раза на мировых биржах

За прошедший год стоимость двух основных сортов кофе — арабики и робусты — увеличилась в среднем в два с половиной раза на мировых биржах. Это привело к росту цен на готовый кофе во всем мире, включая Россию, сообщил глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с Life.ru .

По его словам, причиной подорожания стали изменения в спросе на кофе в густонаселенных регионах Юго-Восточной Азии, таких как Китай и Индия. Там наблюдался бурный экономический рост, что увеличило потребление кофе и создало дисбаланс между спросом и предложением.

В результате за прошлый год все значимые для мировой торговли виды кофе подорожали в два с половиной раза. В России это отразилось на ценах спустя полгода, когда у компаний начали заканчиваться старые запасы сырья. При этом укрепление рубля немного смягчило эффект роста цен.

Специалист добавил, что пока сложно однозначно сказать, будет ли дальнейшее повышение стоимости кофе. Из-за сильного подорожания в прошлом году в некоторых странах люди стали отказываться от напитка, поэтому цены на биржах немного снизились. Если эта тенденция сохранится, то к осени можно ожидать более адекватных цен на сырье.