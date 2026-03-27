Глава «Росчайкофе» Чантурия развеял миф о том, что пакетированный чай делают не из настоящих чайных листьев

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия развеял миф о том, что пакетированный чай делают не из настоящих чайных листьев. Об этом написало URA.RU .

По словам эксперта, для производства чая в пакетиках используют те же листья, что и для рассыпного. Разница лишь в степени измельчения: «Лист сильно измельчают, чтобы увеличить площадь соприкосновения чаинок с водой. За счет этого он быстрее заваривается, и через 20–30 секунд вы можете достать пакетик, потому что напиток уже заварен. Это экономит время».

Миф возник из-за того, что чай в пакетиках по вкусовым свойствам уступает рассыпному. Крупный лист заваривается медленнее, позволяя лучше уловить аромат и раскрыть вкусовые характеристики напитка.