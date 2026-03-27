Глава «Росчайкофе» Чантурия рассказал, что традиционно Китай занимал четвертое место на российском чайном рынке

Несмотря на увеличение импорта чая из Китая в Россию, страна пока не занимает лидирующие позиции на российском рынке. По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, этому способствуют высокая стоимость китайского чая и предпочтения россиян. В интервью URA.RU эксперт рассказал, что традиционно Китай занимал четвертое место на российском рынке.

Основной объем поставок приходился на Индию, Шри-Ланку и Кению — на эти страны приходилось 75% импортируемого в РФ чая.

Чантурия подчеркнул, что в Китае высокий спрос на чай, и жители страны готовы хорошо платить за него. Это влияет и на экспортную стоимость, поэтому КНР занимает нишу премиального чая не только в России, но и на европейских и американских рынках.

Кроме того, как отметил глава ассоциации, в структуре потребления в РФ 90% приходится на черный чай, тогда как Китай специализируется на зеленом. Тем не менее поставки из КНР растут, что может говорить об увеличении доли зеленого чая в структуре потребления россиян. Также, возможно, производители Китая стали учитывать предпочтения и поставлять на экспорт ферментированную продукцию, то есть черный чай.