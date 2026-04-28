Глава «Росчайкофе» Чантурия рассказал, что многие россияне стали брать кофе с собой из дома

Россияне стали чаще отказываться от кофе с собой из кафе и переходить на домашнее приготовление напитка. Об этом в интервью ИА НСН заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Он напомнил о спаде потребления готового кофе в прошлом году. Многие начали оптимизировать расходы, и выросло домашнее потребление.

«Люди теперь берут не картонную чашку с собой, а из дома берут кофе в термокружке. Это очевидная история», — заявил эксперт.

По его словам, современные технологии и оборудование для домашнего приготовления стали гораздо совершеннее, и теперь любители могут сделать дома чашку кофе, близкую по качеству к профессиональной.