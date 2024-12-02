Глава «Росчайкофе» Чантурия назвал слухами грядущее критическое подорожание кофе

Разговоры о том, что кофе станет непомерной роскошью, сильно преувеличены. Об этом сообщил в беседе с Общественной Службой Новостей глава Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Он подчеркнул, что подорожание действительно будет, но не настолько критичное, чтобы поклонники бодрящего напитка начали повсеместно от него отказываться.

«Кофе останется абсолютно доступным продуктом в структуре расходов», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что дорожает не только кофе, но и другие продукты. Но люди продолжают их покупать, потому что привыкли к ним и не могут без них обходиться. То же самое случится и с кофе.