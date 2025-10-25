Глава Рязанской области Малков сообщил о планах по внедрению инноваций с выставки «Дорога 2025»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о планах по внедрению новых технологических решений, которые были презентованы на XII Международной выставке «Дорога 2025». Об этом сообщил сайт KP.RU.
На пленарном заседании, посвященном реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», глава региона отметил перспективы использования ИИ для безопасного движения и повышения эффективности ремонта автодорог.
Участники дискуссии обсудили использование новых технологий в дорожном строительстве, снижение аварийности, применение спутниковых систем для мониторинга состояния трасс и подготовку профессиональных кадров.
