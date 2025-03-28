Глава РФПИ Дмитриев: западные компании не получат преференций от России в Арктике

Россия не предоставит западным компаниям каких-либо преференций в Арктике. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Безусловно, нет какого-то вопроса о преференциях для западных компаний. Мы знаем, как они повели себя в сложные времена. Но многие хотят вернуться», — отметил политик.

Дмитриев добавил, что помощь американским компаниям приветствуется в ряде проектов. Однако необходимо, прежде всего, получить одобрение российского правительства.