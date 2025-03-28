Глава РФПИ Дмитриев: западные компании не получат преференций от России в Арктике
Россия не предоставит западным компаниям каких-либо преференций в Арктике. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
«Безусловно, нет какого-то вопроса о преференциях для западных компаний. Мы знаем, как они повели себя в сложные времена. Но многие хотят вернуться», — отметил политик.
Дмитриев добавил, что помощь американским компаниям приветствуется в ряде проектов. Однако необходимо, прежде всего, получить одобрение российского правительства.
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