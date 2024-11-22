Глава RBI Тиктинский рассказал о реставрации 13 исторических объектов в Петербурге

Реконструкция Левашовского хлебозавода стала знаковым событием в жизни Санкт-Петербурга. Результат проекта превзошел все ожидания. Теперь это место — точка притяжения туристов из разных городов и стран, рассказал президент Группы RBI Эдуард Тиктинский в интервью газете «Петербургский дневник».
Он также отметил, что в стенах Левашовского хлебозавода множество петербургских школьников имеют возможность познакомиться с историей блокады, увидеть как это событие отразилось на жизни небольшого городского квартала.
Тиктинский добавил, что всего под руководством его компании восстановлено 13 исторических объектов Северной столицы. Так, в гараже Крюммеля на Большой Посадской улице теперь размещается деловой центр, практически с нуля воссоздан заброшенный Лесной корпус санатория «Сестрорецкий курорт».
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