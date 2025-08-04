Глава профсоюза Борисова предложила ввести на авиарейсах службу «воздушных маршалов»

Председатель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова предложила ввести на авиарейсах в России службу «воздушных маршалов». Об этом сообщил « Абзац ».

По мнению эксперта, поддерживать порядок на борту должны специально подготовленные люди, а не молодые стюардессы.

«Дебошей на борту становится все больше, к сожалению. И административные штрафы погоды никакой не делают. Однозначно, нужно ужесточать наказание за правонарушения на борту», — подчеркнула Борисова.

Она также призвала ввести должность «воздушного маршала», который будет следить за соблюдением порядка среди пассажиров.