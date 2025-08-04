Глава профсоюза Борисова предложила ввести на авиарейсах службу «воздушных маршалов»
Председатель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова предложила ввести на авиарейсах в России службу «воздушных маршалов». Об этом сообщил «Абзац».
По мнению эксперта, поддерживать порядок на борту должны специально подготовленные люди, а не молодые стюардессы.
«Дебошей на борту становится все больше, к сожалению. И административные штрафы погоды никакой не делают. Однозначно, нужно ужесточать наказание за правонарушения на борту», — подчеркнула Борисова.
Она также призвала ввести должность «воздушного маршала», который будет следить за соблюдением порядка среди пассажиров.
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