Глава Pro.Finansy Гогаладзе посоветовала начинать разговор с детьми о деньгах в 3-5 лет

Разговор с ребенком о финансах целесообразно начинать уже в раннем возрасте — примерно в три-пять лет, ведь дети сталкиваются с деньгами гораздо раньше, чем предполагают взрослые. Об этом сообщила основатель школы финансовой грамотности и инвестиций PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе в беседе с « Газетой.ru ».

Как пояснила эксперт, отсутствие четкого понимания принципов обращения с деньгами может закрепить неверные установки, препятствующие правильному управлению финансами во взрослом возрасте.

Специалист рекомендовала периодически расплачиваться наличными, чтобы сделать понятие денег осязаемым для ребенка. С пятилетнего возраста имеет смысл выдавать небольшие суммы регулярно, помогая ребенку привыкнуть к денежному ритму и научиться терпеливо ожидать желаемого приобретения. При этом важно озвучить основные правила: бумажные купюры нельзя мять и рвать, мелочь запрещено брать в рот, деньги нужно хранить в специально отведенном месте.