Глава природоохранного фонда «Верховье» Воеводин рассказал, что клещи активизируются весной и осенью

По словам эксперта, клещи предпочитают не жаркую, а прохладную и влажную погоду. Поэтому их активность возрастает весной и осенью. Воеводин подчеркнул, что для клещей в нашем климате идеальны дождливая погода и температура около +20 градусов.

«Так что следует ожидать их появления», — привел слова специалиста сайт RT.

Он отметил, что клещи чаще всего встречаются на лужайках, лугах, полянах и опушках, где много диких и домашних животных.