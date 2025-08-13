Глава природоохранного фонда «Верховье» Воеводин рассказал, что клещи активизируются весной и осенью
Главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин в беседе с РИАМО поделился информацией о поведении клещей.
По словам эксперта, клещи предпочитают не жаркую, а прохладную и влажную погоду. Поэтому их активность возрастает весной и осенью. Воеводин подчеркнул, что для клещей в нашем климате идеальны дождливая погода и температура около +20 градусов.
«Так что следует ожидать их появления», — привел слова специалиста сайт RT.
Он отметил, что клещи чаще всего встречаются на лужайках, лугах, полянах и опушках, где много диких и домашних животных.