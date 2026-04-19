Глава питомника растений Юрко рассказал, что хвойные породы улучшат микроклимат дачного участка

Кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель питомника растений «Семисад24» Станислав Юрко в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о пользе хвойных растений для дачного участка.

Он отметил, что наступило самое подходящее время для посадок. Сейчас сажают плодовые и декоративные растения, в том числе ягодные — смородину, малину.

«Хвойные растения — очень хорошая примета на участке. Они улучшают климат, излучают фитонциды и эфирные масла», — подчеркнул эксперт.

Если участок небольшой, можно выбирать низкорослые хвойные кустарники. Например, кедровую сибирскую сосну, которая не только украшает территорию, но и полезна, поскольку выделяет много кислорода.