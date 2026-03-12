Глава отделения «Родины» Михайлов предложил создать фонд помощи соотечественникам за рубежом
Председатель регионального отделения партии «Родина» в Московской области Вадим Михайлов выступил с предложением создать в России государственный фонд помощи соотечественникам, находящимся за границей в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщило ИА НСН.
Политик объяснил инициативу современными геополитическими реалиями и частыми случаями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
«Каждый наш гражданин должен осознавать, что в любой точке планеты он находится под защитой государства», — отметил Михайлов.
По его словам, фонд сможет предоставлять юридическую помощь, содействие в медицинских вопросах и иных экстренных ситуациях, возникающих из-за языкового барьера или недостатка финансовых средств.