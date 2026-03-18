Глава отделения ИКОМОС Шумилкин рассказал о возможном включении башни Шухова в список ЮНЕСКО

В Нижегородской области пока нет объектов, занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако есть вероятность, что гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова на Оке в районе Дзержинска может быть включена в предварительный список объектов, рассказал руководитель регионального отделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Александр Шумилкин в беседе с сайтом «Время Н» .

Он напомнил, что несколько лет назад подавалась заявка на включение в список Нижегородского кремля, но она была отклонена.

«Историческая среда в нижегородском Кремле подвергалась на протяжении последнего столетия серьезным изменениям», — подчеркнул Шумилкин.

По его словам, сейчас представители регионального отделения ИКОМОС и Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области совместно трудятся над подготовкой предварительной документации для включения башни в предварительный список объектов всемирного наследия. Специалист оценил потенциал ее включения как очень высокий.