Глава «Опоры России» Калинин: повышение налоговых ставок не коснется небольших компаний

Минфин внес в правительство проект изменений в налоговой системе. Для большинства предприятий малого бизнеса налоги не увеличатся, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин газете «Взгляд».

По словам эксперта, 97% представителей малого бизнеса будут платить столько же налогов, сколько и сейчас. Дополнительная нагрузка возникнет у тех, у кого оборот более 60 миллионов рублей.

Калинин отметил, что перераспределение дополнительных налоговых поступлений через федеральный бюджет сократит разрыв между доходами регионов.

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