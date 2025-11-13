Глава НСЗПП Шапкин заявил, что покупать новогоднюю атрибутику выгоднее всего в конце декабря
Ближе к концу декабря можно выгоднее всего приобрести искусственные ели, гирлянды и другие новогодние украшения. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT.
Он предложил покупать праздничную атрибутику 30 или 31 декабря.
«Потому что ее будут продавать с большими скидками, иначе продавцы не успеют продать вообще», — пояснил эксперт.
Шапкин добавил, что на елочные игрушки эта схема может не распространяться, поскольку их часто покупают в качестве сувениров.
Также специалист посоветовал не зацикливаться на традиции дарить подарки. По его мнению, можно ограничиться добрыми пожеланиями.