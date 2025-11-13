Глава НСЗПП Шапкин заявил, что покупать новогоднюю атрибутику выгоднее всего в конце декабря

Ближе к концу декабря можно выгоднее всего приобрести искусственные ели, гирлянды и другие новогодние украшения. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT .

Он предложил покупать праздничную атрибутику 30 или 31 декабря.

«Потому что ее будут продавать с большими скидками, иначе продавцы не успеют продать вообще», — пояснил эксперт.

Шапкин добавил, что на елочные игрушки эта схема может не распространяться, поскольку их часто покупают в качестве сувениров.

Также специалист посоветовал не зацикливаться на традиции дарить подарки. По его мнению, можно ограничиться добрыми пожеланиями.