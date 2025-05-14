Глава НПЦ «Ушкуйник» Чадаев: события в Курской области ускорили создание оптоволоконного дрона

Разработкой и созданием оптоволоконного дрона занимались несколько команд. О реализации проекта рассказал философ и генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев в интервью газете «Петербургский дневник» .

По его словам, изначально никто из производителей не верил в эту технологию. Все считали, что леска будет рваться.

«Основная идея, благодаря которой КВН ("Князь Вандал Новгородский") состоялся, заключалась в том, чтобы к катушке приделать дрон, специально под нее спроектированный», — отметил эксперт.

Чадаев добавил, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область ускорило ввод КВН в эксплуатацию. На тот момент проектировщики сделали 200 дронов, которые сразу же отвезли в Курск.