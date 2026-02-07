Глава Новосибирской области Травников указал на высокую эффективность региональной медицины
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на расширенном заседании коллегии регионального Министерства здравоохранения, посвященном итогам работы ведомства в сфере медицинского обслуживания населения за 2025 год. Об этом сообщил atas.info.
Травников отметил успехи региональной медицины, подчеркнув сохранение высоких показателей эффективности, несмотря на имеющиеся сложности и вызовы. Обращаясь к медицинским работникам, губернатор подчеркнул важность чуткого отношения к потребностям жителей и пациентов.
Глава областного Минздрава Ростислав Заблоцкий обратил внимание на запуск двух новых национальных проектов — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».