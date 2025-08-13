Глава Новосибирской области Травников обсудил вопросы экономики с жителями Баганского района

В среду, 13 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел рабочую поездку в Баганский район, где обсудил вопросы социально-экономического развития с местными жителями и администрацией района. Встречи проходили в разных населенных пунктах, включая село Мироновка, написал сайт atas.info.
Основной темой обсуждений стали сельскохозяйственные проекты, реализуемые на территории района. Предприятие АО «Надежда», расположенное в Мироновке, представило планы строительства двух зернохранилищ, комплекса для выращивания телят крупного рогатого скота на 300 голов, а также строительство жилого фонда для работников хозяйства. Общий объем вложений в экономику села в первой половине 2025 года составил более 160 миллионов рублей.
Встреча в формате круглого стола позволила поднять важные темы инфраструктуры района, включая состояние дорожной сети, улучшение качества медицинского обслуживания населения и обеспечение жильем нуждающихся категорий граждан.
