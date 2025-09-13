Глава Новгородской области Дронов анонсировал благоустройство нескольких парковых зон

Глава Новгородской области Александр Дронов поднял ключевые вопросы градостроительства на очередном аппаратном заседании. Особое внимание уделялось совершенствованию городской инфраструктуры и программам благоустройства, сообщили « Государственные новости ».

Среди главных приоритетов назывались модернизация социальной сферы, обновление транспортной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, было отмечено увеличение притока туристов в регион, что отражает успешность проводимых реформ.

В соответствии с федеральными проектами по созданию комфортных городских пространств планируется реконструкция нескольких парков и скверов. Завершается первый этап обустройства парка Защитников Отечества, где появится памятник сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, губернатор доложил о завершении основной фазы реставрации сквера на набережной Гзени, где обустроены пешеходные зоны и декоративные элементы ландшафта.