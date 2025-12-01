Глава Нижнего Новгорода Шалабаев анонсировал замену электронных карт первоклассников на браслеты

В образовательных учреждениях Нижнего Новгорода планируют заменить электронные карты первоклассников на универсальные браслеты. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные главы города Юрия Шалабаева.
По его словам, Нижний Новгород первым в России решил реализовать соответствующую идею.
«Уже успешно ее протестировали. Мы видим преимущества: браслет всегда на руке, его сложнее потерять или где-то забыть», — отметил представитель администрации.
Глава города подчеркнул, что выбор остается за родителями и ребенком: переходить на браслеты не обязательно — можно продолжать пользоваться привычной картой.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте