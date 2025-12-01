Глава Нижнего Новгорода Шалабаев анонсировал замену электронных карт первоклассников на браслеты

В образовательных учреждениях Нижнего Новгорода планируют заменить электронные карты первоклассников на универсальные браслеты. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на данные главы города Юрия Шалабаева.

По его словам, Нижний Новгород первым в России решил реализовать соответствующую идею.

«Уже успешно ее протестировали. Мы видим преимущества: браслет всегда на руке, его сложнее потерять или где-то забыть», — отметил представитель администрации.

Глава города подчеркнул, что выбор остается за родителями и ребенком: переходить на браслеты не обязательно — можно продолжать пользоваться привычной картой.