Глава Нижегородской области Никитин сообщил о проекте психологического консультирования будущих отцов

Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал новой региональной инициативе, направленной на поддержку демографии. Речь идет о запуске проекта психологического консультирования для будущих отцов, сообщил сайт «Время Н» .

По словам губернатора, в настоящее время помощь в регионе оказывается в основном будущим мамам и женщинам, оказавшимся перед сложным репродуктивным выбором. Однако потенциальные отцы остаются вне этого процесса, хотя их участие не менее важно.

Никитин подчеркнул, что вопросы создания семьи и воспитания детей должны быть одинаково важны для обоих родителей. Именно поэтому правительство Нижегородской области приняло решение ввести психологическую поддержку для будущих отцов.