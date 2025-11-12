Глава нижегородского депобра Борякова назвала работу основной целью на новом посту

В октябре новым директором департамента образования администрации Нижнего Новгорода стала Ирина Борякова, назначенная мэром Юрием Шалабаевым. Она уже приступила к обязанностям и поделилась своими планами на будущее в интервью сайту pravda-nn.ru .

Ирина Борякова обладает 20-летним опытом в образовательной сфере. Ее карьера началась со старшей вожатой и достигла поста директора школы № 131 в микрорайоне «Цветы».

«Я пришла, чтобы работать. Но как я с этим справлюсь, покажет время. Пока рано делать какие-то выводы, и я точно не настроена на то, чтобы озвучивать какие-то такие долгоиграющие вещи», — рассказала Борякова.

Она также отметила, что продолжит дело бывшего директора департамента образования Владимира Радченко, скончавшегося в конце августа 2025 года, и будет решать новые задачи, поставленные главой города.