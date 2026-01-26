Глава НФС Силина предупредила о вероятном повреждении сухожилий при резком старте в спорте

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предупредила NEWS.ru , что неподготовленным людям начинать тренировки с высоких нагрузок и больших весов опасно для здоровья.

Как пояснила специалист, резкий старт в спорте — одна из главных причин травм сухожилий и суставов.

«Повреждения плечевых и коленных суставов, поясничного отдела и ахиллова сухожилия приводят к вынужденным паузам на недели и месяцы, полностью выбивая человека из тренировочного процесса», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, возвращение в форму после травмы всегда сложнее, чем постепенный набор формы с нуля. Силина добавила, что единственный устойчивый подход — это постепенное увеличение нагрузки, обязательная разминка и запланированное восстановление.