Глава News Media Holding Максим Иксанов призвал медиа и регуляторы к сотрудничеству для борьбы с фейками

В Общественной палате состоялся круглый стол на тему «Фальшивые новости Чем грозят россиянам поддельные аккаунты СМИ в соцсетях и как СМИ защититься от краж контента». Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов предложил меры борьбы с распространением ложной информации.

Иксанов представил комплекс инициатив: от локальных до масштабных, основанных на государственном регулировании. Он подчеркнул, что фальшивые аккаунты СМИ стали серьезной угрозой из-за отсутствия эффективной системы проверки источников. Развитие нейросетей позволяет создавать дипфейки, а пользователи не обладают знаниями для их проверки.

«У канала может быть большая аудитория, но не быть редакции. А внутренняя редакция обеспечивает другой уровень фильтрации фейков», — отметил Иксанов.

Он также добавил, что даже внешне приличный канал не всегда поддается внешнему регулированию и может начать распространять ложные сведения. News Media Holding использует многоступенчатую систему проверки фактов, однако опровержения также необходимы.

Максим Иксанов выступил за объединение усилий медиа, регуляторов и IT-компаний для создания эффективной системы защиты от дезинформации и незаконного использования контента.

«Наша общая цель — сохранить доверие аудитории и обеспечить безопасность информационного пространства», — добавил он.

Для достижения цели глава News Media Holding предложил внедрить обязательную маркировку официальных аккаунтов СМИ в социальных сетях, создать отечественные технологии для защиты контента, разработать системы оперативного реагирования на неправомерное использование контента и создание поддельных аккаунтов и распространение ложной информации.