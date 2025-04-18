Глава News Media Holding Иксанов: универсальный подход в медиабизнесе перестал приносить результаты

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, выступая на конференции «Медиапространство 2025», организованной издательским домом «Коммерсантъ», раскрыл стратегию холдинга, ориентированную на разделении активов и создание уникального контентного ДНК для каждого проекта.

Он подчеркнул, что универсальный подход в медиабизнесе перестал приносить результаты, и компаниям необходимо адаптироваться к разным аудиториям и формам контента.

NMH реализует политику разделения проектов на отдельные бренды, каждый из которых получает четкую специализацию и уникальное позиционирование.

Иксанов сравнил современное медиапространство с миром информационного фастфуда, где пользователи предпочитают простой и понятный контент, удобный для массового потребления. Задача NMH состоит в том, чтобы создать контент, который понравится широкой аудитории и привлечет максимальное количество читателей.