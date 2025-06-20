Глава News Media Holding Иксанов назвал достоверный контент фундаментом экономической среды

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на секции «Медиамоделирование экономики: проект или образ в медиа — что первично для успеха?». Об этом сообщил Life.ru .

По мнению Иксанова, современные медиа — это масштабная инфраструктура доверия, а редакционная работа влияет на инвестиционные решения, потребительские предпочтения и социальные тренды. Одним из примеров он назвал проект SHOT Проверка, который на основе сигналов аудитории инициирует расследования и воздействует на поведение бизнеса.

Также Иксанов уделил внимание роли фильмов и сериалов в восприятии аудиторией информации и закреплении образов. Он подчеркнул, что в условиях избыточного информационного шума именно художественный контент оказывает наибольшее эмоциональное и долговременное воздействие на аудиторию, формируя ее представления и общественное мнение.

«Мы часто мыслим краткосрочно, а медиа — особенно кино — требуют вложений на перспективу. Но именно эти вложения формируют культурную память, ценности и доверие», — добавил журналист.

В завершение Иксанов призвал к системному подходу в медиапозиционировании и развитию верифицированных каналов распространения данных. Именно достоверный контент и сертифицированные платформы служат фундаментом устойчивой информационной и экономической среды, заявил эксперт.