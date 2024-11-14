Глава Наццентра исторической памяти Малышева: Запад пытается переписать события ВОВ

Коллективный Запад пытается переписать события Великой Отечественной войны, которая является точкой памяти и консолидирует российское общество. Об этом заявила глава Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева в эфире радио Sputnik .

«Это точка исторической памяти, которая выкристаллизовывает национальный характер, ценности взаимодействия власти и общества и основные общественные ориентиры, то есть, по сути, здесь выражается генетический код», — отметила специалист.

Малышева добавила, что смена ориентиров, на которую нацелены страны Запада, — это политическая задача, направленная на разделение общества, возникновение государственных и социальных кризисов, подчеркнула эксперт.