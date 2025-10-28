Глава Национального родительского комитета Волынец назвала запрет хоббидоггинга излишней мерой

Родственникам любителей хоббидоггинга стоит показать их специалистам в области психиатрии. Такое мнение высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с ИА НСН .

При этом специалист отметила, что законодательного запрета на выгул несуществующих питомцев вводить не нужно.

«Возможно, эти люди чувствуют себя одинокими, не могут по каким-то причинам завести себе животное и вынуждены таким образом хоть как-то удовлетворять свою потребность в близости с кем-то. А запрещать это на уровне законодательства — излишняя мера. У нас и так очень много запретов», — подчеркнула Волынец.

В последнее время в социальных сетях стало популярным видео, где люди выгуливают на собачьих площадках невидимых питомцев. Это явление получило название хоббидоггинг и привлекло внимание Волынец, которая выразила свою обеспокоенность психическим состоянием этих людей.