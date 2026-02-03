Глава Национального фитнес-сообщества Силина отметила, что протеиновые батончики можно заменить сухофруктами и орехами

Не существует однозначного ответа на вопрос, полезны ли фитнес-батончики или вредны. Прежде чем употреблять протеиновые или другие батончики, важно изучить информацию о поставщике, сертификацию и результаты испытаний. Только после проверки этих аспектов продукт можно считать безопасным для потребления. Об этом ИА НСН рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Как отметила эксперт, многочисленные исследования демонстрируют положительное влияние спортивных добавок и батончиков на организм при занятиях спортом. Изначально такие батончики появились в фитнес-клубах для усиления эффекта от тренировок, в частности, для увеличения мышечной массы и дополнительного поступления белка. Однако перед началом их приема рекомендуется проконсультироваться с врачом и регулярно проходить медицинские обследования.

Силина отметила, что при нежелании разбираться с сертификацией и составом батончиков их можно заменить сухофруктами и орехами.

«Конечно. В сухофруктах — это калий, магний, а в орехах тоже есть достаточное количество белка. Поэтому орехи и сухофрукты — это хороший источник необходимых компонентов, полезных для здоровья», — подытожила специалист.