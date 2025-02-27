Глава «НАТЭК» Орехов: предпродажный ремонт квартиры обычно не окупается

Перед продажей жилья рекомендуется привести его в порядок, но не стоит слишком тратиться, так как предпродажный ремонт, как правило, не окупается. Об этом сообщил «Известиям» эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

«Капитальный ремонт, например замена труб или вентиляции, снос или перенос стен, точно при предпродажной подготовке квартиры не нужен», — подчеркнул он.

По словам Орехова, косметический ремонт оправдан, если в квартире произошел, скажем, потоп или если ремонт не проводился последние 40 лет.

Эксперт порекомендовал ограничиться минимальным ремонтом перед продажей квартиры, используя доступные строительные материалы. Он предложил обновить обои, покрасить стены и потолок, а также постелить линолеум на полу.