Глава НАС Шапарин предложил ограничить ввоз СИМ для постепенного сокращения их количества

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что единственный эффективный способ борьбы со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — это полный запрет на частные устройства и жесткий контроль над их коммерческим использованием. Однако ввести такой запрет внезапно не получится, подчеркнул он в ходе круглого стола «СИМ на улицах мегаполиса: риски, регулирование и перспективы», организованного «Ридусом» .

По словам эксперта, проблема обсуждается уже около восьми лет, и поначалу государство не понимало, что такое СИМ. Например, в одном из первых проектов регулирования от Минтранса к СИМ отнесли даже детские кроссовки с роликовыми колесиками.

За последние годы в Россию завезли миллионы СИМ, и запретить их полностью будет сложно, даже если принять жесткие меры. Это займет много времени.

НАС выступает за введение обязательной регистрации СИМ по аналогии с автомобилями, но эксперт признает, что граждане не захотят добровольно ставить на свои устройства подобные «опознавательные маячки». Однако проблему можно решить, ограничив ввоз СИМ с помощью инструментов сертификации или Федеральной таможенной службы.

«И тогда мы в течение двух-трех лет, по мере износа этих устройств, увидим сокращение их количества, а потом исчезновение», — спрогнозировал эксперт.