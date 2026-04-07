Глава Мурманской области Чибис объявил о планах по ремонту более 100 дорожных объектов

В Мурманской области в 2026 году запланированы ремонтные работы на более чем ста дорожных объектах. Об этом сообщил «МК в Мурманске» со ссылкой на данные главы региона Андрея Чибиса.

Губернатор отметил, что работы по региональным и федеральным контрактам уже начались. При этом обследование участков для ремонта по первым контрактам собираются завершить досрочно.

Чибис поручил уделить особое внимание дорожной разметке в центре Мурманска. Для ее нанесения необходимо использовать холодный пластик — более эффективный и износостойкий материал. Также губернатор призвал ускорить запуск асфальтобетонных заводов в регионе, добавил «ФедералПресс».