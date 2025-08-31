Глава Мосгосстройнадзора Слободчиков сообщил, что с января на стройплощадках метро Москвы проведено 85 проверок

Метро является важным аспектом улучшения транспортной сети Москвы. С начала года на строительных площадках городского метрополитена проведено 85 проверок. Об этом сайту «Москва.ру» сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В настоящий момент в ведомстве находятся 86 объектов метростроения. Среди приоритетных задач — завершение работ на Троицкой линии, строительство перегонных тоннелей Рублево-Архангельской линии, продление Арбатско-Покровской линии и возведение станции «Достоевская» на Кольцевой.

С января специалисты Центра экспертиз приняли участие в 39 проверках и выполнили 627 исследований, оценивая качество бетона и конструкций, контролируя отделочные работы. Кроме того, проводился мониторинг окружающей среды и огневые испытания стройматериалов.

Помимо надзора, комитет активно занимается профилактикой нарушений, проведя 290 консультаций и 15 профилактических визитов, а также выпустив 41 предостережение. Слободчиков подчеркнул, что такие меры способствуют выявлению проблем на ранних стадиях и повышению качества строительства.