Глава мясной ассоциации Юшин заявил, что цена на мясо должна отражать затраты

Антимонопольная служба России запросила информацию у крупнейших производителей птицы и свинины для анализа обоснованности установленных ими оптовых цен. Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, поделился мыслями об изменении цен на мясо в текущем году, сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, свинина — это вид мяса, который меньше всего подвергался подорожанию, что привело к увеличению объема потребления. За четыре года цены на продукт выросли менее чем на 20%.

«В России едят рекордно много мяса, больше, чем в среднем в богатых странах», — заявил специалист.

Как пояснил Юшин, цены на мясо формируются на рынке в условиях жесткой конкуренции. Он подчеркнул, что стоимость должна отражать затраты на производство, которые постоянно растут.