Глава Минздрава Мурашко сообщил о включении НИПТ в ОМС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в беседе с сайтом KP.RU о значительных изменениях в системе обязательного медицинского страхования, которые начнут действовать в 2026 году.

Как пояснил глава ведомства, одним из ключевых нововведений станет включение в перечень бесплатных услуг по полису ОМС предимплантационного генетического тестирования эмбрионов.

«Это актуально для родителей детей, у которых выявлены генетические или хромосомные заболевания», — отметил министр.

Он также обратил внимание на добавление неинвазивного пренатального скрининга (НИПТ) в ОМС. Метод позволяет оценить здоровье будущего ребенка без инвазивных процедур, что исключает риски для плода.