Глава Минобрнауки Фальков заявил, что нейросети внедрят в систему высшего образования

Искусственный интеллект станет частью современного образования, однако его внедрение нуждается в четком регламентировании. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он объяснил, что нужно выстроить систему таким образом, чтобы студент с помощью искусственного интеллекта не жульничал, а, напротив, получал новые знания.

«ИИ — это инструмент, с его помощью можно обмануть, а можно решить уникальную задачу. Я думаю, что ближайший год уже будет определяющим. ИИ в системе высшего образования, безусловно, быть», — отметил министр.

Он добавил, что механизм внедрения нейросетей должен иметь четкие границы. В этом случае он пойдут образованию на пользу.